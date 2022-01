Pałac Kępińskich w Żywcu. Wiadomo już w czyich rękach zostanie zabytek

Marszałek Piłsudski w Pałacu Kępińskich

Pałac Kępińskich to jeden z najpiękniejszych zabytków na Żywiecczyźnie. Został zbudowany w latach 1827-1828 przez Ignacego Zielińskiego. W połowie XIX w. właścicielem pałacu i kilkudziesięciu hektarów został Jan Kępiński. To właśnie w majątku Kępińskich przez kilka tygodni przebywał pod koniec swojego życia ciężko chory marszałek Józef Piłsudski. Po II wojnie światowej władza ludowa odebrała majątek właścicielom i utworzyła w nim szkołę rolniczą.

Spadkobiercy upomnieli się o majątek

Kilka lat temu o zwrot majątku wystąpili spadkobiercy Kępińskich, którzy stali na stanowisku, że nieruchomość nie podlegała pod dekret PKWN z 1944 r. To otwierałoby im drogę do starania się o zwrot majątku na drodze cywilnej, np. wpisu do księgi wieczystej, co faktycznie spowodowałoby przyznanie im tytułu do nieruchomości i umożliwiłoby domaganie się odszkodowania. Starostwo w Żywcu uważało jednak, że majątek został odebrany zgodnie z dekretem rolnym z 1944 r. i o zwrocie majątku nie może być mowy.