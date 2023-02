Pamiętacie Frytkę? Kiedyś szokowała w kontrowersyjnym show, dziś głosi słowo Boże. Zobaczcie jej przemianę! Jest nie do poznania...

Maja Agnieszka Frykowska-Brzezińska znana większości pod pseudonimem Frytka, urodziła się 23 grudnia 1977 roku w Łodzi. Popularność zyskała popularnemu w latach 2000 reality show "Big Brother", z którego kojarzono ją jako najbardziej kontrowersyjną uczestniczkę. Przez lata jej popularność się utrzymywała. Prowadziła program, nagrała piosenkę, wystąpiła u Kuby Wojewódzkiego, a nawet zagrała gościnnie w serialu. Jednak sława usłana skandalem ma swoje złe strony. Była uczestniczka zmagała się z depresją i uzależnieniem od narkotyków. W pewnym momencie postanowiła przewartościować swoje życie i stała się zupełnie nową osobą. W jej życiu pojawiła się ogromna miłość do Boga, która pomogła jej odciąć się od dawnego życia.

W 2018 roku celebrytka wydała książkę, w której opisała swoją drogę do Boga oraz moment nawrócenia. Obecnie swoją rozpoznawalność wykorzystuje do głoszenia słowa Bożego. Jak sama przyznaje w swoich mediach społecznościowych - robi to zawsze i wszędzie, kiedy ma taką możliwość. Pomimo dużej aktywności prezenterki w Internecie, bardzo mocno chroni ona swojej prywatności. Wiadomo, że jest szczęśliwą żoną o 5 lat młodszego biznesmena i mamą 8-letniej córeczki.