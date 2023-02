Panewnicki Bieg Dzika 26.02.2023 ZDJĘCIA, WYNIKI Zima wróciła specjalnie na bieganie po lasach panewnickich w Katowicach

Styczniowy bieg odbył się w pięknej zimowej scenerii. Chyba specjalnie na lutowy start nastąpił nawrót zimy, ale uczestnikom jak zwykle humory dopisywały. Była zresztą możliwość ogrzania się przy ognisku, a do startujących uśmiechnęło się nawet słońce. .

Zobacz ZDJĘCIA z Panewnickiego Biegu Dzika w Katowicach, 26.02.2023 r.

Na liście startowej biegu było ponad 200 osób, do marszu NW zgłosiło się około 100 chętnych. Na koniec rywalizacji, zgodnie z tradycją, przygotowano poczęstunek dla wszystkich chętnych

Cel imprezy:

Promocja KS AZS AWF Katowice

Promocja AWF Katowice

Promocja uroków lasów panewnickich

Promocja aktywnego stylu życia

Do przebiegnięcia lub do przejścia była pętla prowadząca przez tereny leśne o długości 4882 metrów, którą można było pokonać do czterech razy.

WYNIKI znajdziesz TUTAJ