Państwowa Szkoła Muzyczna w Gliwicach rozpocznie kolejny rok szkolny w nowej siedzibie. Weszliśmy do remontowanego budynku. Zobacz ZDJĘCIA Paweł Kurczonek

Uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Gliwicach zakończyli rok szkolny symbolicznym pożegnaniem z dotychczasową siedzibą przy ul. Siemińskiego. Dalszą naukę rozpoczną w zabytkowym budynku znajdującym się przy ul. Księcia Ziemowita 12. Do dyspozycji będą mieli więcej przestrzeni i lepsze warunki do nauki. Weszliśmy do remontowanego budynku. Na zdjęciach w naszej galerii możesz zobaczyć, w jakich warunkach będą się kształcić uczniowie szkoły.