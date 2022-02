„Paryż, 13 dzielnica”. W domach z betonu… jest tylko bez-emocjonalna miłość!

Ta położona w południowej części Paryża dzielnica to prawdziwy multikulturowy i wielojęzyczny tygiel i takimi też są bohaterowie filmu: dziewczyna z Dalekiego Wschodu – Emilie, czarnoskóry mężczyzna o żeńskim imieniu – Camille oraz rdzenna Francuzka – Nora. W pierwszych kadrach filmu kamera nocą, z lotu ptaka „wkrada” się w okna blokowisk i podgląda mieszkańców. Azjatka Emilie, dzięki temu, że zniedołężniała babcia znajduje się w domu opieki, żyje w jej mieszkaniu i szuka współlokatorki, aby zmniejszyć koszty życia. Mimo ukończonych studiów (nauki polityczne), pracuje w call center; tą nudną i monotonną pracę, urozmaica seksem z przypadkowymi mężczyznami.

Pewnego dnia, w wyniku nieprofesjonalnego potraktowania klientki, otrzymuje wypowiedzenie. Jako współlokator pojawia się mężczyzna Camille, sfrustrowany i wypalony nauczyciel językoznawstwa. Mimo oczekiwania, że będzie to kobieta, Emilie bez wahania akceptuje go i szybko nawiązuje z nim więź, nie tylko lokatorską. Tą trzecią bohaterką jest Nora, trzydziestotrzyletnia dziewczyna, przyjeżdżająca do Paryża, aby studiować prawo. Drogi bohaterów przecinają się ciągle, cała trójka bowiem miota się w swym nieustabilizowanym życiu, szuka swego miejsca, ale czy rzeczywiście wiedzą o co im chodzi, na czym im zależy?