Paszporty covidowe ruszą od 1 lipca. Jak będą wyglądać i jakie są zasady działania paszportów covidowych? TK

Paszporty covidowe mają zapewnić swobodne podróżowanie po krajach należących do Unii Europejskiej. Będą one dostępne za darmo dla wszystkich zainteresowanych w wersji zarówno tradycyjnej, jak i cyfrowej. Paszporty covidowe pojawią się już 1 lipca 2021 roku i będą wydawane w trzech wersjach. Sprawdź, co o nich wiadomo i jakie są zasady działania paszportu covidowego.