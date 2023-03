Paulina Smaszcz kontra Kurzajewski. Uderzyła w Katarzynę Cichopek - czy gwiazda faktycznie ma długi?

Podczas jednego ze swoich live'ów, podczas których zajmuje się szeroko pojętym coachingiem, Smaszcz po raz kolejny odwołała się do swojej przeszłości z Kurzajewskim. Nie przebierała w słowach - wyraziła żal, że „zgodziła się na rozwód bez orzeczenia winy".

Zamiast spojrzeć na to, jak mnie traktuje, jak się do mnie odnosi, to skupiłam się na tym, jak mogę mu pomóc. Wydawało mi się, że wina zawsze leży po mojej stronie, bo dawałam za mało zainteresowania albo za bardzo skupiłam się na dzieciach. [...] Po wielu takich sytuacjach [...] zdecydowałam się na rozwód. Ale chciałam, żeby mimo wszystko to przebiegło dobrze, miło, w komunikacji, z szacunkiem do dzieci. I to był mój błąd, dlatego, że zgodziłam się na rozwód bez orzeczenia winy,