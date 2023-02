Cichopek i Kurzajewski w Wenecji. Tak „Kurzopki" spędzają czas we Włoszech - zobacz zdjęcia z ich wojaży

Cichopek i Kurzajewski w Wenecji - jak spędzają czas?

Związek Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego nabiera tempa. Para, która jest ze sobą razem zarówno na ekranie, jak i w życiu, coraz częściej pojawia się w mediach. Od czasu, gdy pojawili się we dwójkę na gali 70-lecia TVP, ich ruchy śledzą wszyscy. A jako, że „Kurzopki" lubią chwalić się wspólnie spędzanym czasem, jest o czym czytać.

Obecnie para przebywa w pięknej Wenecji, która jest ich kolejnym przystankiem podczas podróży do Włoch. Jedno z najsłynniejszych i najbardziej romantycznych miejsc na świecie stanowi dla nich doskonałą okazję do pogłębiania relacji. Co więcej, nie są tam sami - towarzyszą im dzieci Katarzyny Cichopek, 13-letni Adam i 9-letnia Helena.