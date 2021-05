Paulo Sousa powołał Jakuba Świerczoka z Piasta Gliwice. Zastąpił Krzysztofa Piątka. Szeroka kadra na zgrupowanie przed Euro

- Jestem szczęśliwy, że znalazłem się wśród powołanych. Reprezentacja to zaszczyt i myślę, że spełnienie marzeń dla każdego piłkarza - nie ukrywał radości Jakub Świerczok. - Nie analizuję po jakim czasie wracam i ponownie zagram w Biało-Czerwonych barwach. Chciałbym się skoncentrować na treningach, by dobrze zaprezentować swoje umiejętności i przysłużyć się dobru kadry. Chciałbym podziękować przede wszystkim trenerom i kolegom z drużyny, bo to dzięki nim i wspólnej ciężkiej pracy mogłem indywidualnie dostać szansę. Jestem im bardzo wdzięczny, bo to indywidualne wyróżnienie jest zasługą całego zespołu - zakończył Świerczok.

Żeby Świerczok został w Piaście gliwiczanie musieliby go wykupić z bułgarskiego klubu. Mówi się o kwocie 1 mln euro. Obecność zawodnika na mistrzostwach Europy to konkretne pieniądze dla klubu, w którym gra. W 2016 roku UEFA płaciła 5.500 euro za każdą dobę piłkarza w kadrze na ME. Trzeba pamiętać, że mistrzostwa Europy rozpoczną się 11 czerwca. Świerczok ma kontrakt z Piastem do końca czerwca. Jednak jest tylko wypożyczony, więc ekwiwalent z UEFA dla śląskiego klubu z tytułu wyjazdu zawodnika na ME będzie znacznie niższy.