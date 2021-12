Paweł Mąciwoda, basista w zespole Scorpions: W sylwestra nie pracuję. To czas zarezerwowany dla najbliższych

Legenda na światowej scenie muzycznej

Scorpions to jeden z najważniejszych rockowych zespołów ostatnich dekad. Nie tylko zdefiniowali klasyczne rockowe brzmienie, ale i sprzedali 120 milionów płyt, zagrali 5 tysięcy koncertów i nagrali wiele ponadczasowych klasyków, w tym legendarny „Wind of Change”. To utwór, który jest jednym z najlepiej sprzedających się singli wszech czasów, a przede wszystkim utworem, będący synonimem jednego z najważniejszych momentów w historii.

To jedna z najdłużej nieprzerwanie działających formacji na świecie, a jej muzycy nadal nie zamierzają zejść ze sceny. Od wielu też lat regularnie przyjeżdżają do naszego kraju. Czy to za sprawą ponadczasowych i melodyjnych ballad, charakterystycznych riffów czy obecności jedynego Polaka w składzie – urodzonego w Krakowie Pawła Mąciwody – ich popularność w Polsce jest bezdyskusyjna.

Nowy album „Rock Believer” ukaże się 25 lutego 2022 roku. Zwiastował go utwór „Peacemaker”, który został numerem jeden na amerykańskiej liście przebojów Classic Rock już kilka dni po premierze!