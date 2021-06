Pedofil w Zabrzu zaprosił do hotelu 13-letnią dziewczynkę. W końcu wpadł w ręce policji

W Zabrzu działał pedofil. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu ustalili, że 52-letni mieszkaniec województwa podkarpackiego spotykał się z 13-letnią dziewczynką. W okresie od lutego do marca 2021 roku spotkali się trzy razy. Pedofil spotykał się ze swoją ofiarą w hotelu na terenie Zabrza.

52-letni mężczyzna poznał 13-latkę na popularnym portalu internetowym. Sytuacja wyszła na jaw dzięki reakcji szkolnego pedagoga. To on zauważył, że dziewczynka niepokojąco się zachowuje. Policja po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczęła intensywne działania operacyjne oraz dochodzeniowo-śledcze zmierzające do zebrania obszernego materiału dowodowego i zatrzymania mężczyzny.