PERŁY ŚLĄSKIEJ ARCHITEKTURY. Osiedla robotnicze w Rudzie Śląskiej. Kaufhaus i Ficunus - zapraszamy na niezwykły spacer

Osiedla robotnicze w Rudzie Śląskiej – kolonia robotnicza Staszica

Jednym z nowszych osiedli robotniczych wybudowanych w Rudzie Śląskiej jest kolonia robotnicza Staszica. Można ją znaleźć w dzielnicy Ruda między ulicami Wolności, Kościelną, a Staszica.

Osiedle zostało wybudowane na zlecenie rodziny Ballestramów. Powstało na początku XX wieku, a przeznaczone było dla osób pracujących w pobliskich kopalniach będących własnością przemysłowych magnatów.

Spacerując wśród zabudowań kolonii warto przejść trochę dalej ul. Kościelną. Szybko dojdziemy do kościoła Matki Bożej Różańcowej, jednego z ważniejszych zabytków w Rudzie. Świątynia, podobnie jak osiedle robotnicze, została ufundowana przez Ballestremów i niejako zamyka kolonię od zachodniej strony.

Kolonia robotnicza Staszica zachowała się do dziś w niemal niezmienionym stanie. Zniknęły z niej jedynie tzw. piekaroki lub piekarnioki, czyli piece służące do wypieku chleba. Tego typu obiekty były nieodłącznym elementem śląskich osiedli robotniczych. Przy piecach spotykali się mieszkańcy zacieśniając sąsiedzkie więzi. Piece pełniły głównie funkcję użytkową, ale służyły także integracji mieszkańców i zacieśnianiu sąsiedzkich więzi. Z czasem ulegały zniszczeniu lub zaczęto je wykorzystywać do innych celów. Do dziś w Rudzie zachował się jeden, można go znaleźć przy ul. Bujoczka, czyli w bliskiej okolicy kolonii Staszica.