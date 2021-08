Perseidy 2021. Noc spadających gwiazd. Gdzie szukać i oglądać Perseidy? Deszcz meteorów widziany gołym okiem

Maksimum roju Perseidów. Gdzie oglądać spadające gwiazdy?

Perseidy to jeden z najbardziej znanych i najbardziej aktywnych rojów meteorów. Szczyt jego aktywności przypada na noc z 12-go na 13-stego sierpnia. To właśnie wtedy będzie można dostrzec najwięcej "spadających gwiazd". Gołym okiem można zobaczyć nawet około 100 meteorów na godzinę.

- Wówczas Ziemia w czasie swojej drogi wokół Słońca wpada w drobinki kosmicznej materii pozostawione przez kometę 109/Swift-Tuttle. Okruchy wielkości ziarna piasku zderzają się z atmosferą z prędkością niemal 60 kilometrów na ... sekundę. To powoduje, że w wyższych partiach atmosfery jonizują one pozostawiając na niebie charakterystyczne smugi. W szczycie aktywności Perseidów możemy zobaczyć w ciągu godziny nawet do stu „spadających gwiazd" - wyjaśnia Damian Jabłeka, astronom i wicedyrektor Planetarium Ślaskiego w Chorzowie

Perseidy najlepiej obserwować już po zmroku. Sprawdzą się miejsca, które oddalone są od źródeł światła. Odradzamy centra miast. Lepiej wybrać się tam, gdzie w obserwacji nie będzie nam przeszkadzać łuna światła bijąca od latarni czy świateł okien. Czy jednak do obserwacji roju meteorów potrzebna będzie nam luneta?