Piast Gliwice miał koszmarną rundę. Fornalik musiał odejść. Vuković gra o utrzymanie w PKO Ekstraklasie

Lechia ma do nich dwa punkty straty, a w piątek 18 listopada rozegra zaległy mecz z Górnikiem Zabrze. Tak czy owak, runda jesienna mistrza Polski z 2019 roku była fatalna.

Piast Gliwice po dziewięciu meczach bez wygranej w ostatniej jesiennej kolejce sezonu 2022/2023 pokonał w Gdańsku Lechię 3:1 i wydostał się ze strefy spadkowej PKO Ekstraklasy. Nie oznacza to jednak, że gliwiczanie spędzą na bezpiecznym miejscu przerwę zimową.

Piast poniżej punktu na mecz

W przypadku podsumowania jesieni przy Okrzei wystarczą liczby - Piast w 17 meczach zdobył tylko 16 punktów, co daje średnią 0,94 pkt na spotkanie. Wygrał tylko cztery razy, do tego były cztery remisy i aż dziewięć porażek. Zdobył niewiele, bo 18 bramek (najwięcej Kamil Wilczek - 5), stracił 22, co jest niezłym osiągnięciem, ale w bramce stał przecież jeden z najlepszych bramkarzy Ekstraklasy - Frantisek Plach, któremu w grudniu kończy się kontrakt.