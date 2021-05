Piast Gliwice - Wisła Kraków 2:3 ZDJĘCIA, WYNIK Biała Gwiazda zabrała Piastowi europejskie puchary. Świerczok nie strzelił karnego

Piast przystąpił do ostatniego spotkania w sezonie zajmując 4. miejsce, które dawało grę w pucharach, ponieważ na podium znalazł się zdobywca Fortuna Pucharu Polski Raków Częstochowa. Wisła przyjechała do Gliwic z tymczasowym trenerem Kazimierzem Kmiecikiem, któremu pomagał Mariusz Jop. Krakowski klub rozstał się z Peterem Hyballą.

Gliwicka drużyna po ośmiu kolejkach miała tylko dwa punkty i zajmowała ostatnie miejsce. Jednak drużyna Waldemara Fornalika zaczęła się szybko piąć w górę tabeli aż znalazła się tuż za podium. Mecz z Wisłą miał zapewnić puchary. - Nie chcę mówić o presji, ponieważ jest to mecz, który powinniśmy wygrać - mówił Fornalik.

W 17. minucie Jakub Świerczok z ostrego kąta trafił do siatki, ale sędzia uznał, że napastnik Piasta był na spalonym. Trwała jeszcze analiza VAR i… gol został uznany! To już 15. bramka Świerczoka w tym sezonie Ekstraklasy.

Wisła znów prowadziła, a Świerczok nie strzelił karnego

Gospodarze chcieli pójść za ciosem, a sami zaliczyli drugiego gonga. Stefan Savić pięknym golem dał Wiśle ponowne prowadzenie - 24. minuta. Cztery minuty później Piast miał rzut karny, ale Mateusz Lis obronił strzał Świerczoka!

Do przerwy było 3:1 dla Wisły

Kapitan gliwiczan Gerard Badia próbował poderwać kolegów do walki i w 38. minucie strzelił zza 16 metrów minimalnie niecelnie. Jednak to Wisła zadała trzeci cios. Piotr Starzyński poradził sobie z Martinem Konczkowskim i strzelił z pola karnego. „Konczi” jeszcze próbował ratować sytuację, piłka odbiła się od jego buta, co nie ułatwiło obrony Plachowi. Starzyński też zaliczył pierwsze trafienie w Ekstraklasie.