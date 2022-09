Piekarski wielobój sprawnościowy 2022 za nami. Dzieciaki czekają już na kolejny turniej! Szymon Karpe

Frekwencyjny rekord padł w 30 sierpnia, kiedy w zawodach wzięło udział aż 123 uczestników. Piekary Śląskie

Wielobój sprawnościowy 2022 w Piekarach Śląskich dobiegł końca. W ubiegły piątek 9 września młodzi piekarzanie po raz ostatni stanęli do sportowej rywalizacji w ramach tegorocznego wieloboju. W tym roku udało się zorganizować turniej w różnych częściach miasta, co przysłużyło się frekwencji. Na kolejny wielobój dzieciaki muszą poczekać do następnego roku.