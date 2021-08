Pielgrzymka kobiet do Piekar Śląskich 2021 PROGRAM Kobiety będą pielgrzymowały 22 sierpnia

Pielgrzymka kobiet do Piekar Śląskich

Coroczna pielgrzymka stanowa kobiet i dziewcząt do Piekar Śląskich to od wielu lat tradycja. W ubiegłym roku, z wiadomych powodów, nie odbyła się ona w tradycyjnej formie. Do piekarskiej bazyliki zostały zaproszone przedstawicielki pielgrzymujących kobiet, ale większość pań została w domu. W tym roku będzie jednak inaczej. Abp Skworc zaprosił do wspólnej modlitwy 22 sierpnia.