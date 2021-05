Pielgrzymka mężczyzn do Piekar Śląskich 2021. Abp Skworc wyznaczył limit wiernych. 30 maja nie będzie masowej pielgrzymki

Po rocznej przerwie - związanej z pandemią koronawirusa - 30 maja odbędzie się pielgrzymka mężczyzn do Piekar Śląskich 2021. Arcybiskup Wiktor Skworc zapowiedział jednak pewne ograniczenia. Nie będzie to zatem jak masowa pielgrzymka do Matki Boskiej Piekarskiej, jak przed pandemią, kiedy to na piekarskiej Kalwarii gromadziło się nawet 100 tysięcy wiernych.

Pielgrzymka mężczyzn do Piekar Śląskich 2021 z limitami 30 maja odbędzie się tegoroczna pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich. W przeszłości - jeszcze przed pandemią - co roku uczestniczyło w niej ok. 100 tys. wiernych, głównie z Górnego Śląska. W 2021 będzie jednak inaczej, bowiem metropolita katowicki abp Wiktor Skworc ograniczył znacząco liczbę wiernych, z uwagi na wciąż trwającą pandemię koronawirusa SARS-CoV-2. Liczba uczestników pielgrzymki mężczyzn do Piekar Śląskich 2021 nie będzie mogła przekroczyć 10 tysięcy. - Niestety, sytuacja epidemiczna w naszym województwie jest w dalszym ciągu niestabilna. Dlatego też liczbę pielgrzymów obecnych na piekarskim wzgórzu ograniczymy do 10 tys. osób, a wszystkich uczestników naszego modlitewnego spotkania będzie obowiązywała sanitarna profilaktyka wyrażona dezynfekcją dłoni, zasłanianiem w plenerze ust i nosa maseczką oraz zachowaniem stosownego dystansu - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Program pielgrzymki mężczyzn do Piekar Śląskich 2021 30 maja 2021 roku modlitwy na piekarskim wzgórzu rozpoczną się o godz. 8.30. Godzinę później odbędzie się z kolei procesja z obrazem Matki Boskiej Piekarskiej na Kalwarię.

Wiadomo już, że mszy św. będzie przewodniczył abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. On również wygłosi homilię. Co ważne, w tym roku nie jest planowane zorganizowanie pielgrzymek pieszych. Bo tradycyjnie, w dniu pielgrzymki mężczyzn do Matki Boskiej Piekarskiej, z różnych parafii w regionie wyruszały grupy pielgrzymów, by dotrzeć do bazyliki w Piekarach Śląskich.

Wierni, którzy chcą wziąć udział w pielgrzymce, muszą wcześniej zgłosić się w parafiach u swoich proboszczów. - Na piekarskie wzgórze będą wpuszczane tylko i wyłącznie wcześniej zgłoszone osoby - dodaje abp Skworc.

W zapowiedziach czytamy, że pielgrzymi otrzymają specjalne opaski, które umożliwią im wejście na wzgórze przy bazylice. - Liczę w tym względzie na wyrozumiałość i mądrość pielgrzymów oraz dostosowanie się do wskazań służb kościelnych i cywilnych w imię najważniejszego imperatywu: miłości bliźniego i troski o zdrowie wszystkich i każdego. Słowo zachęty do udziału w pielgrzymce kieruję w tym kontekście do osób zaszczepionych i tych, którzy pokonali w ostatnim czasie zakażenie koronawirusem - apeluje metropolita katowicki.

Tegoroczna pielgrzymka będzie również transmitowana - zarówno przez telewizje (TVP Polonia, TVP Katowice), jak i stacje radiowe (Radio eM i Radio Katowice).

Uczniowie wracają do szkół w systemie hybrydowym