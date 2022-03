Pierwsi najemcy już niebawem wprowadzą się do Global Office Park w Katowicach. Wieże biurowe z pozwoleniem na użytkowanie

Wieże Global Office Park z pozwoleniem na użytkowanie

Zlokalizowane przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Dąbrówki, dwie 104-metrowe wieże biurowe Global Office Park, to 55,2 tys. mkw. powierzchni biurowej. Inwestor, czyli Cavatina Holding, otrzymał właśnie pozwolenie użytkowanie.

Global Office Park to zespół budynków składający się z części biurowej, usługowej i mieszkalnej. Biura, oprócz dwóch 25-piętrowych wież, zajmują także oddany już do użytku i w pełni wynajęty, najmniejszy w kompleksie budynek C. W trzeciej wieży powstanie 670 mieszkań na wynajem od Resi Capital

Podstawą wszystkich trzech wieżowców jest 5-kondygnacyjne podium z miejscem dla gastronomii, punktami usługowymi i sklepami. Mieszkańcy oraz najemcy kompleksu zyskają dostęp do stref zieleni i relaksu stworzonych na tarasach zajmujących 2,3 tys. mkw. powierzchni.