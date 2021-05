Pierwsze metrolinie na Śląsku i w Zagłębiu już kursują. Kiedy ruszą kolejne linie autobusowe?

Linie metropolitalne to system połączeń autobusowych ZTM, które ma usprawnić podróżowanie po Metropolii do czasu budowy Kolei Metropolitalnej. Wdrożenie metrolinii, popularnie zwanymi M-kami, od oznaczenia z literą „M” w nazwie linii, będą wdrażane w trzech etapach tworzących jeden, spójny system.

- Pracujemy intensywni nad wdrożeniem kolejnych etapów metropolitalnych połączeń autobusowych. Drugi etap zaplanowany jest w połowie roku - czyli w wakacje. Trzeci, ostatni - to już druga połowa roku - zapowiada Kamila Rożnowska, rzecznik prasowy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

W drugim etapie, planowanym do uruchomienia w połowie tego roku, wyjadą linie uzupełniające, integrujące obszary Metropolii. W ostatnim z etapów wyjadą na trasy linie, których celem będzie zwiększenie dostępności do wszystkich wcześniej wprowadzonych metrolinii.

- Do końca roku włączonych zostanie do obecnej sieci transportowej 30 linii, część z nich pojawi się w rozkładach jazdy po raz pierwszy, część uzupełni istniejące obecnie połączenia. To dopiero początek większych zmian w całym systemie komunikacji publicznej naszego regionu - mówił Grzegorz Kwitek, członek Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

- Po co te zmiany? Po to, by jak najlepiej wykorzystać istniejącą infrastrukturę transportową i stworzyć taką sieć połączeń, która zapewni mieszkańcom jak najszybsze i bezproblemowe przemieszczanie się po Metropolii. Nie tylko chcemy – krok po kroku – wyeliminować wszelkie uciążliwości zniechęcające mieszkańców do korzystania z transportu publicznego. Wiemy, że łatwy i bezpieczny transport to warunek konieczny do rozwoju Metropolii i pełnego korzystania z możliwości, jakie daje życie w dużym skupisku miejskim. Oczywiście droga do późniejszych modyfikacji będzie otwarta. Zaraz po uruchomieniu linii planujemy systematycznie monitorować opinie pasażerów i odpowiednio na nie reagować -dodał Grzegorz Kwitek.