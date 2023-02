Pierwszy najemca w nowym centrum logistycznym w Częstochowie. W Hillwood Częstochowa zacznie działać pod koniec drugiego kwartału

Hillwood Częstochowa - Miasto to nowoczesne centrum magazynowe, które powstaje w rejonie ulicy Jaskrowskiej i alei Jana Pawła II, bezpośrednio przy biegnącej z północy na południe Polski drodze krajowej nr 91. Docelowo Centrum będzie składało się z dwóch hal o łącznej powierzchni ponad 61 tys. mkw. Pierwszy budynek, dostarczy na rynek ponad 38 000 mkw nowoczesnej powierzchni magazynowej.

Wiadomo już, że nowym najemcą będzie między innymi firma Raben, która zajmie 5 100 mkw powierzchni magazynowej i biurowej.

– Cieszymy się, że firma Raben poszukując dla siebie nowej lokalizacji, wybrała nasz nowy park logistyczny w Częstochowie. Zespół Hillwood Polska dołożył wszelkich starań, żeby dopasować powierzchnię do potrzeb najemcy i spełnić jego oczekiwania. Olbrzymimi atutami tego projektu jest jego miejska lokalizacja oraz łatwy dostęp do pracowników, co z pewnością będzie ogromnym wsparciem dla realizacji celów biznesowych firmy Raben, jak również kolejnych najemców w tym obiekcie – mówi Katarzyna Żbikowska, Business Development Director Hillwood Polska.