Pijany rybniczanin wpadł w Żorach. Nie chciał zatrzymać się do kontroli, bo... nie miał czasu

Do zdarzenia doszło w miniony piątek (21.08). Około. godziny 12.00 patrol żorskiej drogówki zatrzymał pijanego motorowerzystę, który zbagatelizował wcześniejszy sygnał policjantów do zatrzymania się do kontroli. Mężczyzna widząc, że chcą go skontrolować dodał gazu, a przejeżdżając obok patrolu krzyknął: "Nie zatrzymam się, bo nie mam czasu"!

- Mundurowi natychmiast ruszyli w pościg za kierowcą i dogonili go w ułamku sekundy, po tym jak zdążył przejechać nieco ponad kilometr - relacjonuje asp.szt. mgr Kamila Siedlarz oficer prasowy policji w Żorach.

Podczas zatrzymania, po raz kolejny 29-latek podjął nieudaną próbę ucieczki i gdy policjant złapał go za ramiona, aby zapobiec dalszej ucieczce usiłował jeszcze odjechać.

Chcąc uniknąć kolejnej próby ucieczki mężczyzny, mundurowi zabrali go na komendę. Tam zbadali alkomatem i prześledzili jego kartotekę.