Piłkarskie Orły 2024. Daniel Świderski znów to zrobił! Napastnik Rekordu Bielsko-Biała najlepszy w maju

Piłkarskie Orły 2024: Najlepsi w maju na Śląsku

Daniel Świderski drugi raz okazał się najskuteczniejszy w naszym regionie. We wrześniu 2023 roku podzielił się pierwszym miejscem z Dawidem Hanzelem z Pniówka Pawłowice. Tym razem był bezkonkurencyjny! W maju zdobył 8 bramek, co dało mu 8 rankingowych punktów. W sumie w tym sezonie III ligi ma już 30 trafień! Czerwiec też zaczął z przytupem, bo strzelił 4 gole w meczu z Gwarkiem w Tarnowskich Górach - 4:1. Zawodnik grający z rozrusznikiem serca jest na najlepszej drodze, aby z Rekordem awansować do II ligi. Prowadzący w tabeli Bielszczanie mają 2 punkty przewagi nad rezerwami Śląska Wrocław. W sobotę 8 czerwca w ostatniej kolejce podejmą Górnika Polkowice (godz. 17). W tym samym dniu i o tej samej porze Śląsk II zagra w Jeleniej Górze z Karkonoszami.