Piotr Gruszka wraca na trenerską ławkę. Poprowadzi drużynę Exact Systems Norwid Częstochowa do PlusLigi?

Drużynowe Mistrzostwa Europy Silesia 2021. Polska wiceliderem po 1. dniu zawodów na Stadionie Śląskim ZDJĘCIA

Reprezentacja Polski jest wiceliderem Drużynowych Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce po 1. dniu zawodów. Po rozegraniu 21. z 40. konkurencji na Stadionie Śląskim Biało-Czerwoni tracą tylko 0,5 pkt do prowadzącej Wielkiej Brytanii. Na trzecim miejscu są Niemcy ze stratą 1 pkt do Polski i półtorej do lidera. Dokończenie zawodów w niedzielę. Zobaczcie zdjęcia z sobotnich konkurencji Drużynowych Mistrzostw Europy na Stadionie Śląskim.