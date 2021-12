Piotr Kupicha: Mam nadzieję, że oscypek nie pokona mnie w Zakopanem Aleksandra Szatan

Utwór "Wspólne święta" Piotr Kupicha zrealizował wspólnie z Krzysztofem Ferdynem, muzykiem, tekściarzem, animatorem kulturalnym. W teledysku wystąpiły córki obu artystów. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE screen z teledysku Zobacz galerię (4 zdjęcia)

My zawsze spędzamy święta w domu i chcemy, żeby to wszystko miało wymiar świąteczny. Aby był karp, prawie dwanaście potraw, choć nigdy sam tego nie liczę. To na pewno nie jest kolacja podobna do tych, jakie jadamy na co dzień. A potem wybieramy się do Zakopanego, ponieważ w tym roku zagramy tam w Sylwestra - mówi Piotr Kupicha, wokalista zespołu Feel. Rozmawiamy też o wyjątkowym utworze "Wspólne święta", który premierę miał 6 grudnia i teledysku, w którym wystąpiła córka Piotra, Jagódka.