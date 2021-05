Piotruś, mały mieszkaniec gminy Psary, potrzebuje pomocy i wsparcia, by wygrać z chorobami

- Poza bardzo obniżonym napięciem mięśniowym, ma dużą wadę wzroku, zeza zbieżnego, poszerzoną tętnicę płucną, niewielką wadę serduszka, zaburzenia odporności, problemy z jedzeniem, refluks, słabo przybiera na wadze, pojawił się torbiel wątroby, łagodna hepatomegalia, alergia, problemy skórne, a ostatnie badanie EEG wykazało zaburzenia czynności bioelektrycznej mózgu. Grozi mu padaczka. Mimo tego, że Piotruś nigdy nie rozwijał się jak zdrowe dzieci, a my przez ostatnie 1,5 roku biegamy od drzwi do drzwi, żeby dowiedzieć się co jest przyczyną tych wszystkich zaburzeń, wciąż nie znamy wroga, który próbuje pokonać nasze maleństwo - dodają.

TU TRWA ZBIÓRKA DLA PIOTRUSIA

- Z przerażeniem czekamy na wyniki. Same badania genetyczne kosztowały nas ponad 6 tys. zł. Brak diagnozy synka jest dla nas dużym wyzwaniem. Każdego dnia martwimy się i zastanawiamy co go czeka, czy choroba, która nie pozwala mu się rozwijać może go nam odebrać. A może jest jakiś lek, który mógłby mu pomóc, a z powodu braku wiedzy tracimy szansę i czas, który być może jest tu kluczowy. Niezależnie od wyników wiemy już na pewno, że jego choroba nie zniknie i będzie mu towarzyszyła przez całe życie. Wiemy też, że aby powstrzymać degenerację kręgosłupa i stawów, które są następstwem obniżonego napięcia mięśniowego Piotruś potrzebuje stałej i intensywnej rehabilitacji.

Oczka synka współpracują z mózgiem w ograniczonym zakresie, w związku z tym potrzebujemy terapii wzroku. Piotruś ma też problemy z jedzeniem, związane z występowaniem przetrwałych odruchów pierwotnych takich jak zagryzanie zębów, brak żucia, problemy z przełykaniem, brak ruchów lateralnych języka. Niewygaszenie tych odruchów prowadzi do poważnych zaburzeń w przyszłości. Niezbędne są zatem masaże, stymulacja twarzy i stała opieka neurologopedy. Nawet zwykłe podcięcie wędzidełka wiąże się u naszego synka z ryzykiem i musimy wraz z terapeutą przygotować mięśnie Piotrusia do tego zabiegu. Nasz wojownik ma ponadto zaburzony rozwój poznawczy, który oceniany jest na 5-6 miesięcy. Mamy słaby kontakt wzrokowy, do niedawna jeszcze brak zainteresowania zabawkami, brak chwytu pęsetowego. Niezbędna jest opieka pedagoga, wskazana jest integracja sensoryczna. Niestety zapewnienie powyższego wiąże się z ogromnymi kosztami - podkreślają rodzice Piotrusia.