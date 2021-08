Plono-branie w Galerii Katowickiej. Będzie degustacja, ekosaszetki z warzywami oraz nasiona łąk kwietnych

Plono-branie w Miejskiej Farmie w Galerii Katowickiej

Żniwa w Galerii Katowickiej? Czemu nie. W niedzielę, 29 sierpnia, w godz. 10.00-18.00 zaplanowano "Plono-branie". Wszystkie plony, w tym: marchewka, pietruszka, kapusta, rozmaryn czy mięta, trafią do uczestników Plono-brania w specjalnych ekosaszetkach. Galeria Katowicka przygotowała dla gości kilka atrakcji. Rozdawane będą również nasiona łąk kwietnych do samodzielnego wysiewu. Ich ilość będzie ograniczona. Plono-branie to podsumowanie działalności w tym sezonie zielonej przestrzeni przy Galerii Katowickiej.

Ponadto na miejscu, we współpracy z najemcami Katowickiej - Mihiderką oraz Nakielnym, serwowane będą smakowite potrawy. Wśród smakołyków dostępne będą m.in.: tofurnik, tarty z warzywami, świeżo wyciskane soki oraz wiele innych zdrowych przekąsek.