Pluszaki znów na lodzie! Zdjęcia z akcji Teddy Bear Toss w Tychach

GKS Tychy organizuje akcję Teddy Bear Toss od 2013 roku. W tym czasie kibice przekazali na nią ponad 14.000 pluszaków. W piątek 3 grudnia 2021 odbyła się 8 edycja tego wydarzenia. Fani tyszan rzucili maskotki na lód w momencie, gdy hokeiści gospodarzy strzelili pierwszą bramkę w meczu z Unią Oświęcim. Czekali na to aż do 24 minuty, gdy goście prowadzili już 3:0.

Misie na tafli wylądowały po dwóch latach. W 2020 ze względów pandemicznych kibice nie mogli wejść na trybuny, więc przekazywali maskotki, które... zajęły miejsca na widowni. Tym razem tradycji stało się zadość. W dodatku bilet na mecz przy okazaniu pluszaka kosztował tylko 5 zł.

Akcja ma większy zasięg niż w poprzednich latach.

- Do tej pory misie trafiały głównie do placówek zlokalizowanych na terenie Tychów. W ostatnich tygodniach rozesłaliśmy zapytania do kilkudziesięciu domów dziecka z województwa śląskiego. Na nasz apel odpowiedziały m.in. placówki z Rudy Śląskiej, Bytomia czy Gliwic. Przed świętami większość pluszaków trafi do najbardziej potrzebujących – poinformował rzecznik Krzysztof Trzosek.