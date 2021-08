Pluszowe maskotki na kroplówki pojawią się w szpitalach? To pomysł z Sosnowca

Swoim pomysłem podzielił się w mediach społecznościowych. Odzew był ogromny. Mnóstwo osób zaczęło zgłaszać, że chce przekazać pluszaki, by podarować dzieciom trochę radości. Pytają o adres, na który mogą przekazać misie czy o ich rozmiar. Póki co, inicjatywa jest w fazie planów. Obecnie w czasie pandemii pomysł może nie do końca przyjąć się w szpitalach. Może okazać się, że muszą to być całkiem nowe maskotki, a nie używane, choć w bardzo dobrym stanie. Te będą same musiały przejść "operacje" - trzeba będzie doszyć do nich siatkę. Radny planuje sam zająć się szyciem.