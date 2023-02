Po Przesłuchaniach czas na Nokaut. Uczestnicy "The Voice Senior" walczą o półfinał. Wśród nich Piotr Hubert Langfort z Siemianowic Śląskich

Po "Przesłuchaniach w ciemno" czas na "nokaut"

Emisja odcinków z najnowszej edycji programu "The Voice Senior" rozpoczęła się 7 stycznia w telewizyjnej "Dwójce". W tym sezonie trenerami są: Maryla Rodowicz, Alicja Węgorzewska, Piotr Cugowski, Tomasz Szczepanik.

Już w pierwszym odcinku nowej serii "The Voice Senior" pojawił się Piotr Hubert Langfort z Siemianowic Śląskich, który wcześniej dał się poznać jako jeden (z najbardziej lubianych) uczestników 4. sezonu programu "Sanatorium miłości". W trakcie "Przesłuchań w ciemno" zaśpiewał przebój Elvisa Presleya „Love Me Tender”. Jego wykonanie wzbudziło przede wszystkim zainteresowanie jurorek. Ostatecznie trafił do drużyny Alicji Węgorzewskiej.