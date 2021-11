Pobili dwie osoby na ul. Mariackiej w Katowicach. Po niespełna 4 miesiącach zatrzymała ich policja. Grozi im 5 lat więzienia

Pobicie na Mariackiej w Katowicach

Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy na początku sierpnia pobili dwie osoby w centrum Katowic. Do zdarzenia doszło na ul. Mariackiej. W kolejce do punktu gastronomicznego doszło do kłótni. 33-latek został uderzony butelką w głowę, w wyniku czego doznał wielu ran ciętych. Natomiast 27-latek w wyniku pobicia doznał urazu kończyn dolnych.

Mężczyźni zaraz po zdarzeniu zbiegli z miejsca. Pokrzywdzeni nie znali ich tożsamości.