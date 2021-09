Poczwórne świętowanie w Katowicach. Urodziny miasta zapowiadają się... kosmicznie! Czekają nas koncerty i odsłonięcie niezwykłego muralu

Pozostałym poświęcony będzie drugi dzień urodzin, czyli niedziela 12 września. Okazją do przypomnienia o urodzinach Arvo Pärta, pochodzącego z Estonii jednego z najwybitniejszych współczesnych kompozytorów na świecie, będzie wizyta w Katowicach estońskiego chóru Collegium Musicale. Jego szeroki repertuar – od renesansu do muzyki współczesnej – zachwyca publiczność na całym świecie. Chór koncertował m.in. we Włoszech, Francji, Rosji, Finlandii, Niemczech, Czechach, Malcie i Japonii. Wyjątkowe miejsce w jego repertuarze zajmują kompozytorzy estońscy, z Arvo Pärtem na czele.

To właśnie nagrana przez Collegium Musicale płyta z jego oraz Pärta Uusberga muzyką pt. „Peegel peeglis” została wyróżniona przez Estońskie Stowarzyszenie Chóralne, które w 2012 roku uznało ją najlepszą chóralną płytę roku.

Collegium Musicale wystąpi z repertuarem pieśni Pärta w ramach Urodzin Miasta 12 września o godz. 18.15 w kościele św. Józefa na Załężu. Koncert dedykowany jest katowickim seniorom (ostatnie wejściówki mogą odebrać w kasie Miasta Ogrodów lub przed wydarzeniem, w miarę dostępnych miejsc). Dla tych, którym daleko jeszcze do statusu seniora, przygotowano pulę biletów dostępną w portalu interticket.pl