Podbeskidzie - FK Javor Ivanjica 3:1. Wygrana Górali na obozie w Chorwacji. Sensacyjny transfer

Podbeskidzie - FK Javor Ivanjica 3:1. Wygrana Górali na obozie w Chorwacji i sensacyjny transfer

Bielszczanie we wtorek pojechali na zgrupowanie do Umagu, a w sobotę w rozegrali na Istrii pierwszy sparing. Rywalem Podbeskidzia był FK Javor Ivanjicia - trzeci zespół serbskiej II ligi.

Górale byli zespołem lepszym i wygrali dość pewnie jedynego gola tracąc w samej końcówce spotkania. Wcześniej bramki dla podopiecznych trenerów Piotra Jawnego i Marcina Dymkowskiego zdobyli Ezequiel Bonifacio, Kacper Wełniak i Kacper Gach.

Po zakończeniu spotkanie Podbeskidzie poinformowało o wypożyczeni do końca sezonu z holenderskiej Fortuny Sittard 18-letni tureckiego pomocnika Emre Çeltika. Umowa zawiera opcję przedłużenia wypożyczenia o rok, jak również możliwość transferu definitywnego.

Çeltik to kapitan młodzieżowej reprezentacji Turcji, który jednak w bieżącym sezonie nie rozegrał żadnego spotkania w holenderskiej ekstraklasie. 18-letni środkowy pomocnik w 2020 roku znalazł się w zestawieniu Next Generation tworzonym przez brytyjski dziennik "The Guardian", przedstawiającym corocznie 60 najzdolniejszych młodych zawodników z całego świata, w którym porównano jego styl gry do Edena Hazarda.