Podbeskidzie - GKS Tychy 1:0. Górale wygrywają rzutem na taśmę. Trener tyszan był wściekły

Warunki atmosferyczne, w jakich został rozegrany sobotni mecz, bardziej sprzyjałyby skakaniu na nartach niż grze w piłkę. Przez dłuższy czas były też największą atrakcją zawodów, w których kibice oglądali niewiele strzałów na bramkę. Drużyny Podbeskidzia i GKS-u wzajemnie się zneutralizowały i gdyby nie doliczony czas gry, to o sobotnim spotkaniu nikt nazajutrz by już nie pamiętał. Wszystko, co najciekawsze, zdarzyło się w ostatnich minutach i już po końcowym gwizdku.

Wcześniej emocji było jak na lekarstwo. Podbeskidzie przeważało w posiadaniu piłki, ale stwarzało sobie mało okazji do zdobycia bramki. W pierwszej połowie groźnie było jedynie po strzale z dystansu Tomasza Neugebauera, po którym efektowną interwencją popisał się Konrad Jałocha. Liderzy ofensywy Górali, Kamil Biliński i Joan Roman, zaliczyli bezbarwne popołudnie - w grze gospodarzy królowała niedokładność.