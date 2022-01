Pogarsza się sytuacja na drogach. Są zawieje, zamiecie. Kierowcy! Uważajcie na siebie!

Trudna sytuacja na drogach w woj. śląskim

W całym regionie na drogach jest ślisko, mokro, a sprawy dodatkowo nie ułatwia wiejący, bardzo silny wiatr. Przed godziną 17 do kolizji doszło między innymi na ulicy Rybnickiej w Adamowicach w gminie Lyski. Osobówka wjechała tam do rowu. Poważniejszych zdarzeń póki co nie odnotowano.

Przypominamy też, że do niedzielnego wieczora obowiązuje alert II stopnia przed silnym wiatrem. W porywach może wiać do 100 km/h! - Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 100 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Lokalnie możliwe burze – informuje IMGW. - Możliwe utrudniania komunikacyjne, przerwy w dostawie prądu - czytamy w alercie.