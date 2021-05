Pogoda na lato 2021. Przed nami rekordowe upały! Lato będzie ciepłe i gorące. Co mówi prognoza pogody na wakacje synoptyków Meteo-France? TK

Lato 2021 może być wyjątkowe ciepłe i upalne. Prognoza pogody francuskich synoptyków jest nad wyraz optymistyczna. Upalna pogoda zapanuje także w Polsce. To dobre wiadomości dla tych, którzy śledzą pogodę na wakacje. Tegoroczna wiosna, jak do tej pory nie jest zbyt łaskawa, a pogoda jest wyjątkowo kapryśna. Czy to się zmieni latem? Wszystko na to wskazuje, że pogoda odda to, co do tej pory zabrała. W których miesiącach spodziewać się rekordowych temperatur?