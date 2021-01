Pogoda na luty 2021. Prognoza miesięczna. Będą srogie mrozy. IMGW przewiduje chłodniejszy luty niż styczeń. Wiosna jeszcze nie tak prędko

Tym bardziej że obserwujemy wyraźne przesunięcie się okresu z ujemnymi temperaturami z listopada i grudnia - na styczeń, luty, a nawet marzec.

Jak zapowiadają synoptycy z IMGW, w tym roku luty może być chłodniejszy niż wynika to z wieloletnich danych. Dlatego niewykluczony jest powrót silnych mrozów – takich, jakie notowaliśmy niedawno.

Ostatni tydzień stycznia będzie – jak na środek zimy – niezbyt mroźny, z temperaturami około minus 3-2 st. C, a w ostatnie dni miesiąca możemy się spodziewać dodatnich temperatur – nawet do plus 7 st. C i opadów deszczu.