Pogoda na Śląsku. Tydzień 23-29.08.2021 pełen deszczu, ale w środę wyjrzy słońce

NOWE Wymiana tablic rejestracyjnych nie będzie konieczna. Nadciągają zmiany dla kierowców. Sprawdź, co trzeba wiedzieć

Tablica rejestracyjna przypisana do samochodu. To jedna ze zmian, która już niebawem dosięgnie kierowców. Koniec 2021 i początek 2022 roku przyniesie również nowe regulacje w zakresie wysokości mandatów za prędkość i składki OC zależne od zarobków właściciela pojazdu. Sprawdź, co się zmieni.