Pogoria Morsuje w stylu lat 80. Morsy z Dąbrowy Górniczej zbierały słodycze dla dzieci

Jak zwykle spotkanie na Pogorii III zaczęło się wspólną rozgrzewką morsów. Później wszyscy chętni mogli zanurzyć się w lodowatej wodzie. Osoby morsujące po raz pierwszy robiły to pod okiem doświadczonych dąbrowskich morsów. ZOBACZCIE ZDJĘCIA Z MORSOWANIA NA POGORII

Pogoria to ulubiony akwen morsów z Zagłębia Dąbrowskiego i Śląska. W niedzielne południe obok molo co tydzień zbiera się najwięcej miłośników zimnych kąpieli w naszym regionie.

Ostatnie przedświąteczne spotkanie morsów w Dąbrowie Górniczej miało szczególny charakter. Przebiegało pod hasłem "Słodkie Morsy z lat '80". Nie zabrakło kolorowych przebrań nawiązujących do tego szalonego okresy, gdy chodziło się w cukierkowych dresach z kreszu i słuchało dobrego rocka.

Morsy z Dąbrowy Górniczej postawiły w tę niedzielę nie tylko na zabawę, ale także na pomoc biednym dzieciom. To właśnie z myślą o najmłodszych zbierano słodycze razem z Fundacją Godne Życie.

Jeśli ktoś zapomniał kupić coś słodkiego to może dostarczyć jeszcze słodycze do Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej, Miejskiego Centrum Informacji w CH Pogoria oraz Szkoły Języków Obcych Perfekt w Dąbrowie Górniczej, gdzie również prowadzona była zbiórka słodkości dla dzieciaków. Paczki trafią do dąbrowskich dzieci jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.