Pogrzeb Zbigniewa Skorka, twórcy Teatru Migreska. Jego wychowankami są m.in. Kamilla Baar i Ireneusz Krosny. Zobaczcie zdjęcia

Pogrzeb Zbigniewa Skorka odbył się w sobotę.

- Prawdziwego nauczyciela uczniowie rozpoznają po tym, że przez lata są w stanie pamiętać słowa, które wypowiedział Ponad 40 lat temu w czasie jednych z pierwszych zajęć w teatrze powiedział: "Wejdź na scenę". Zgasił wszystkie światła, zostawił tylko reflektor punktowy i mówił: "Wejdź w to światło. Jeśli nauczysz się odróżniać ciepło światła, w którym stoisz, od chłodu ciemności, które są obok, to zostań w teatrze". Drugim momentem była chwila, kiedy powiedział: "Gdy stoisz w tym świetle i identyfikujesz się z graną postacią, to ludzie zaufają ci tylko wtedy, gdy nie będą patrzeć na ciebie, fizycznego Darka, na twoje ciało, ale skupią się na postaci, wtedy między tobą a widownią zrodzi się więź". Być może podobne słowa słyszało wielu uczniów. Popatrzcie, kochani wychowankowie, to, co fizyczne miało prowadzić do duchowej więzi i to jest to, co między wami a Zbigniewem było przez te lata. Tu, w tym świętym miejscu, sytuacja jest zupełnie odwrotna. Jako mądry nauczyciel pomógł mi to zrozumieć. Tu rzeczywistość jest duchowa, a to, co fizyczne, w niewielkim stopniu, pomaga mi nie tylko zrozumieć tę rzeczywistość, ale nade wszystko odważnie w nią wejść - mówił ks. Dariusz, jeden z trzech księży, którzy w przeszłości należeli do uczniów śp. Zbigniewa Skorka.