Pojadą demonstrować pod ambasadę Niemiec. "Nie może być tak, że Europa jest solidarna, a Niemcy są wielkim hamulcowym”

W środę przy ul. Jazdów 12 pod ambasadą Niemiec odbędzie się duża manifestacja. Organizatorzy chcą wywrzeć presję na rząd w Berlinie, aby zmienił swoją postawę wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę.

- Pomoc, zamiast do Ukrainy, płynie do Rosji i Białorusi. Na Ukrainę trafia stara amunicja z czasów NRD – to był kilkadziesiąt lat temu taki twór, część Niemiec podporządkowana komunistycznej Rosji. Natomiast Niemcy płacą Rosji za gaz, który płynie do nich szerokim strumieniem i wysyłają TIR-y z towarami, omijając sankcje nałożone przez UE - tłumaczy Stowarzyszenie Pokolenie.