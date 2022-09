Pokazowa Zagroda Żubrów w Pszczynie dobra nawet na deszczowy weekend. Zobaczymy tu też np. jelenie, muflony i pawie indyjskie

Obserwowanie żubrów to z pewnością główna atrakcja. Można je zobaczyć nie tylko w porach karmienia (godz. 10, 12, 14, 16) - gdy same przychodzą do karmowisk, ale i w ciągu dnia. Dzieci, biorące udział w warsztatach, mogą się zapoznać także z innymi żyjącymi w Pokazowej Zagrodzie Żubrów zwierzętami i ptakami, takimi jak: jeleń szlachetny, daniel, sarna, muflon, osioł, królik domowy, łabędź, paw indyjski, gęś garbonosa, kaczka krzyżówka, bażanty.