Polacy zakładają zbiórki pieniężne na potęgę. To już plaga

Zwykle do apelu o zrzutkę dołączane są łzawe historie, ale czasem proszący nie mają żadnych skrupułów i wykładają wprost, o co im chodzi. Jak Mariusz, który zwraca się do ludu o zakupienie mu wypasionego samochodu za prawie milion złotych. Nazywa go ,,resorakiem z chłopięcych marzeń”. Na portalu ,,Zrzutka” pisze: ,,W czasach, gdy jedni zbierają na kajak, a inni na rachunki za prąd, bo nie mają ochoty pracować, przychodzę z propozycją zrzutki. Na wstępie zaznaczam - jestem młodym, zdrowym mężczyzną zarabiającym znacznie powyżej średniej. I nie będzie tu o chorych dzieciach ani o biednych zwierzętach! Oczywiście, że mogę kupić samochód bez zrzutki, ale nie chcę się żonie narażać, gdyż ona będąc z natury rozsądniejszą uznaje, że 90 tys. lepiej przeznaczyć na dom i ma oczywistą rację.” Jak więc Mariusz wyjaśnia sens publicznej zbiórki na jego auto?