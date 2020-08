Policja użyła specjalnego skanera 3D, by zrobić cyfrowy model skrzyżowania w Bielsku-Białej

Znajdujące się przy wjeździe do Bielska-Białej od strony Katowic Rondo Solidarności (skrzyżowanie na wysokości centrum handlowego Sarni Stok) to miejsce, na którym często dochodzi do stłuczek zwłaszcza z udziałem pojazdów, które chcą wyjechać od strony centrum handlowego lub skręcić w jego stronę.

Policjanci bielskiej drogówki wspólnie z policjantami z komendy wojewódzkiej w Katowicach wykorzystali jeden z najnowocześniejszych skanerów 3D, aby stworzyć cyfrowy model 3D tego skrzyżowania - taki model w przyszłości pomoże im w obsłudze zdarzeń drogowych na tym skrzyżowaniu.