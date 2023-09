Policyjna akcja "Prędkość" w całym kraju. Łatwiej o mandat i punkty karne

Podkomisarz Marcin Sulik z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji podkreślił, że podczas obchodów Europejskiego Tygodnia Mobilności, w dniach od 16 do 22 września w większości europejskich krajów prowadzone są działania pod nazwą "Roadpol Safety Days 2023".

- Działania prowadzone przez policjantów ruchu drogowego ukierunkowane są na dążeniu do założeń zgodnych z wizją "zero", czyli zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Środa jest kluczowa, ponieważ w tym dniu oczekuje się symbolicznego uzyskania wizji "zero" dzięki wspólnym działaniom na całym kontynencie - powiedział Podkomisarz Marcin Sulik.