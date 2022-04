Policyjny pościg w Gliwicach. Kierowca samochodu osobowego doprowadził do kolizji. Na miejscu lądował helikopter LPR RED

W środowe popołudnie (21.04) w Gliwicach doszło do policyjnego pościgu za samochodem osobowym. Policja nie chce mówić o tym, z jakiego powodu ruszyła w pościg za kierującym samochodem. Wiadomo, że mężczyzna doprowadził do kolizji. Doznał obrażeń i trafił do szpitala, do którego został przetransportowany helikopterem LPR.