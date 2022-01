Polityczne trzęsienie ziemi w Świętochłowicach. Wiceprezydent odwołany. PiS kończy współpracę z Danielem Begerem

Prezydent Świętochłowic zakończył współpracę ze strukturami PiS-u?

Jak wyjaśnia Adam Trzebinczyk, prawdopodobnie główną przyczyną jego zwolnienia jest rozpoczęcie współpracy Daniela Begera z Ruchem Szymona Hołowni i posłem Gramatyką. - Pan prezydent rozpoczął negowanie Polskiego Ładu, okazywał niezadowolenie ze współpracy z panem marszałkiem, panem premierem Mateuszem Morawieckim, co mnie bardzo dziwiło. To chyba doprowadziło do tego, że pan prezydent mnie odwołał. Niestety, zbliżenie polityczne do pana Hołowni, spotkanie z panem posłem Gramatyką oraz częstsza krytyka doprowadziły do tego, że mnie odwołał - wyjaśnia.