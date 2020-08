Polonia Bytom - Górnik II Zabrze LIVE, WYNIK, NA ŻYWO, GDZIE OGLĄDAĆ Polonia wreszcie zagra u siebie, choć na Szombierkach

Choć mamy już 6. kolejkę, to Polonia Bytom ma rozegrany tylko jeden mecz. Niebiesko-czerwoni w poprzedniej kolejce wygrali na wyjeździe z beniaminkiem LKS Goczałkowice-Zdrój 2:1. W 1. kolejce Polonia miała pauzę, a następne mecze zostały przełożone, ze względu na przypadki zakażeń koronawirusem w zespołach rywali.

POLONIA BYTOM - GÓRNIK II ZABRZE LIVE

Polonia nie zagrał więc z Gwarkiem Tarnowskie Góry (mecz przełożony na 14 października), na wyjeździe z Miedzią II Legnica (nowy termin to 30 września) oraz z Pniówkiem Pawłowice (odbędzie się 2 września). W sobotę 29 sierpnia bytomianie wreszcie zagrają jako gospodarze - ich rywalem będzie drugi zespół Górnika Zabrze.

- Gdy nam przekładano mecz za meczem, czuliśmy coraz to większe zażenowanie. Przygotowania do sezonu były długie, przez pandemię nie zawsze łatwe, a poprzez pauzę w pierwszych kolejkach pojawiła się lekka presja by gonić stawkę i utrzymać się w czołówce, żeby walczyć o najwyższe cele – przyznaje napastnik Polonii Adam Żak, cytowany przez klubową stronę.