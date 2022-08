Polonia Bytom - Gwarek Tarnowskie Góry ZDJĘCIA KIBICÓW, WYNIK Bytomianie przegrali derby i zaliczyli drugą porażkę

Polonia nie kryje, że w tym sezonie chciałaby wreszcie zająć 1. miejsce oznaczające awans do eWinner 2. Ligi. Drużyna trenera Ryszarda Wieczorka na inaugurację wygrała 4:0 z Wartą Gorzów Wielopolski, ale w piątek przegrała na wyjeździe z Rekordem Bielsko-Biała 1:4. W 85. minucie czerwoną kartkę dostał obrońca Polonii Rusłan Zubkow i nie mógł zagrać przeciw Gwarkowi.

Gwarek przyjechał do Bytomia po sobotniej porażce w Tarnowskich Górach z Lechią Zielona Góra 0:1. W 1. kolejce wygrał w Gorzowie Wielkopolskim ze Stilonem 1:0.

Środowy mecze zaczął się niepomyślnie dla gospodarzy. Gwarek objął prowadzenie już w 12. minucie, gdy po rzucie rożnym do bramki Polonii głową trafił Michał Biskup, dla którego był to debiutancki gol w tarnogórskiej drużynie (przyszedł do Gwarka latem z Ruchu Chorzów, a wiosną grał na wypożyczeniu w Stali Stalowa Wola). Polonia nie zdołała zmienić wyniku i przegrała drugi mecz w tym sezonie...