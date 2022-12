Polska - Japonia 3:7. Miłe złego początki. Dostaliśmy lekcję hokeja od Samurajów ZDJĘCIA KIBICÓW I MECZU

Polska - Japonia 3:7. Miłe złego początki. Dostaliśmy lekcję hokeja od Samurajów

Reprezentacja Polski do lat 20 na mistrzostwach świata Dywizji 1B w Bytomiu miała bić się o awans na zaplecze światowej elity w tej kategorii wiekowej, a tymczasem na lodowisku im. Braci Nikodemowiczów doznała drugiej z rzędu porażki. Przegrana z Japonią praktycznie pozbawiła nas szans na wygranie turnieju. Zamiast tego musimy martwić się, by uniknąć degradacji do niższej dywizji, bo w tej chwili zajmujemy w tabeli przedostatnie miejsce.

Środowe spotkanie zaczęło się dobrze dla Biało-Czerwonych, bo Patryk Kusak wykorzystał osłabienie rywala i popisał się skuteczną dobitką. Jak się jednak okazało były to miłe złego początki, a z prowadzenia podopieczni trenera Artura Ślusarczyka cieszyli się tylko przez nieco ponad 3 minuty.

